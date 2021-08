En 17 éditions, l'Ultra Trail du Mont Blanc (170 km et 10.000 mètres de D+ au départ de Chamonix) n'a jamais souri à un Américain. Etonnant. Surtout lorsque l'on sait que le palmarès compte quatre Américaines lauréates (6 victoires) ou que la CCC, épreuve de 100 km figurant au programme de la semaine UTMB, a déjà souri deux fois à un Américain.

Pour cette édition 2021, Jim Walmsley est annoncé comme challenger principal du Français François D'Haene (déjà trois fois victorieux à Chamonix). L'Américain, 5e en 2017, no finisher l'année suivante, veut mettre fin à ses insuccès. Le triple vainqueur de la Western 100 (2018, 2019 et 2021) est là pour la gagne. Il faudra juste qu'il arrive à trouver le bon combo entre sa vitesse de base (1h04.00 sur semi, 2h15'05 sur marathon et 6h09'06 sur 100 km) et la gestion d'une course frôlant les 24 heures.

Face à lui, deux anciens "triples vainqueurs" donc. François Dhaene et Xavier Thévenard. Le second est dans le doute (Covid + maladie de Lyme ces 12 derniers mois). Quant au premier, on annonce des temps de passage étonnants.



"Nous avons prévu les horaires de ravitaillement de François et je peux vous dire que cela va aller franchement plus vite que la dernière fois", nous a expliqué Jean-Michel Fauvre-Vincent, qui gère les élites du Team Salomon France. "Et comme nous allons nous occuper aussi de Jim, je sais que les siens sont similaires. La clé résidera sans doute dans la course de nuit, que Jim apprécie moyennement. Et dans la longueur de la course..."