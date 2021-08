Superbe performance pour le Beaurinois Mathias Anciaux ce mercredi matin, qui s'est imposé lors de la YCC Cadet (Youth Chamonix-Courmayeur).

Le coureur de la Belgique Trail Académie s'est imposé en 44 minutes et 15 secondes, sur une distance de 8,7 km pour 613 mètres de dénivelé positif. Au classement cumulé du prologue disputé mardi et de la course, il a devancé le Français Mael Brun et l'Italien Jacopo Turra.

Une victoire de prestige pour celui qui s'était déjà imposé sur la même épreuve chez les minimes par le passé.

Sur la course juniors et espoirs, William Lambotte, lui aussi de la Belgique Trail Académie encadrée par Frédérick Hardenne, a terminé 43e, en 1h48.59. La victoire est revenue au Français Remi Lonchampt (1h31.38)