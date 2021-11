UTMB World Series a confirmé ce jeudi l'arrivée de sept nouveaux événements aux États-Unis, à Hong Kong, en Andorre, au Mexique, en Italie et en France. Ces sept étapes comprennent des épreuves préexistantes de renommée mondiale et des courses nouvellement créées. Cette annonce est la première d'une longue série qui verra l’intégration d'une trentaine d'événements de trail running au sein du nouveau circuit mondial.

Pour rappel, le circuit UTMB World Series a pour volonté de réunir quelques-unes des meilleures courses de trail running à travers le monde et de rendre accessible l’expérience UTMB à tous les pratiquants. Faisant partie des événements les plus réputés de la planète, la Western States 100-Mile Endurance Run, La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB, TransLantau by UTMB, Trail 100 Andorra by UTMB, Trail du Saint-Jacques by UTMB ainsi que les nouveaux événements Nice Côte d'Azur by UTMB et Puerto Vallarta México by UTMB viennent intégrer le circuit qui débutera en 2022.

Plus tôt cette année, huit événements ont déjà été confirmés en Espagne, en France, en Thaïlande, en Chine, en Australie et en Nouvelle-Zélande, donnant à davantage de coureurs l’opportunité de vivre une aventure extraordinaire.

Les UTMB World Series Events constituent la première étape pour les coureurs dans leur quête de participer aux UTMB World Series Finals à Chamonix. Ce sont en effet les seules courses où les athlètes peuvent collecter des "Running Stones" à utiliser pour le tirage au sort de l'UTMB Mont-Blanc, à partir de 2023. Les UTMB World Series Events seront également les seules courses où les élites pourront se qualifier pour les UTMB World Series Finals.



Devenir le plus grand événement de trail running du bassin méditerranéen.

Emmenant les coureurs de la haute montagne aux rivages de la légendaire Côte d'Azur, le nouvel événement Nice Côte d'Azur by UTMB accueillera sa première édition en 2022. Soutenu par Christian Estrosi, Maire de la Ville de Nice et Président de la Métropole Nice Côte d'Azur, l'événement se déroulera à la fin de la saison estivale du 22 au 25 septembre. L’événement proposera quatre distances, de 20km à 100 miles, sur lesquelles les coureurs auront l'occasion de découvrir les paysages variés de la métropole Nice Côte d'Azur. Des plus hauts sommets des Alpes du Sud aux vues panoramiques de la Côte d'Azur, en passant par une arrivée au cœur de la ville de Nice sur la célèbre Promenade des Anglais, l'événement devrait enthousiasmer les coureurs et devenir rapidement le plus grand événement de trail running du bassin méditerranéen.

Le Trail du Saint-Jacques by UTMB emmènera lui les coureurs dans un voyage culturel et spirituel sur les chemins de Compostelle. Les courses de trail européennes ont un certain niveau d'exigence en matière de beauté des tracés, et le magnifique parcours du Trail du Saint-Jacques by UTMB® ne fait pas exception. Organisé en Haute-Loire, une destination verdoyante façonnée par les volcans et les rivières du centre de la France, le Trail du Saint-Jacques by UTMB est profondément ancré dans l'histoire de son territoire. Les coureurs empruntent un parcours exceptionnel sur les chemins de Compostelle, avant de célébrer leur arrivée au pied de la célèbre cathédrale du Puy-en-Velay, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO.

L’événement bien connu pour son caractère inclusif, proposera 4 épreuves, 17km, 43km, 72km et 123km qui emmèneront les coureurs à travers de magnifiques paysages et une nature préservée. Rendez-vous le 11 juin 2022.



Western States 100 et le Lavaredo au sein du circuit

La Western States 100-Mile Endurance Run et UTMB World Series s'associent pour offrir aux élites la possibilité de se qualifier pour les deux courses.

La Western States 100-Mile Endurance Run se déroulera les 25 et 26 juin 2022 dans les montagnes californiennes de la Sierra Nevada. Cet événement, parmi les plus convoités de la scène trail running mondiale, a été confirmé comme l’une des nombreuses courses aux États-Unis à rejoindre l'UTMB World Series.

Plus vieux 100 miles au monde, l’événement est réputé pour sa difficulté avec un parcours traversant montagnes et canyons. Avec plus de 5400 mètres de montée et 7000 mètres de descente, la Western States 100 est inconstestablement l’une des courses les plus prestigieuses de la planète ultra.

L’événement dispose d'un système de qualification des élites qui lui est propre avec des courses qui délivrent des Western States Golden Ticket et permettant aux deux vainqueurs hommes et femmes de se qualifier automatiquement à la Western States. En 2022, seules deux courses du circuit UTMB World Series, Tarawera Ultramarathon by UTMB en Nouvelle-Zélande et l’UTMB Mont-Blanc, permettront de se qualifier à la Western States. À partir de 2023, au moins quatre courses Western States Golden Ticket devraient faire partie des UTMB World Series.



La célèbre course italienne, La Sportiva Lavaredo Ultra Trail by UTMB, invite les coureurs au cœur de l’une des plus belles chaînes de montagnes au monde : les Dolomites

C’est l'une des courses les plus célèbres d'Europe et elle accueillera en 2022 des coureurs du monde entier à Cortina d'Ampezzo, au nord de l’Italie, où se tiendront les Jeux olympiques d'hiver de 2026, dans le massif des Dolomites. Du 23 au 26 juin 2022, environ 5 000 coureurs de 70 pays sont attendus sur quatre distances (20km, 48km, 80km et 120km) pour emprunter les sentiers les plus pittoresques des Dolomites, ses cols et pistes forestières. L’événement commence par un spectaculaire départ de nuit et évolue parmi les plus belles montagnes du monde dans un décor de carte postale.

© UTMB

Liste des UTMB® World Series Events 2022 (au 4 novembre 2021)

Tarawera™ Ultramarathon by UTMB® (Nouvelle-Zélande), 12 février

Ultra-Trail Australia™ by UTMB® (Australie), 12-15 mai

Trail du Saint-Jacques by UTMB® (France), 11 juin

mozart 100 by UTMB® (Autriche), 18 juin

La Sportiva® Lavaredo Ultra Trail® by UTMB® (Italie), 23-26 juin

Trail 100 Andorra by UTMB® (Andorre), 24-26 juin

Western States® 100-Mile Endurance Run (USA), 25-26 juin

Val d'Aran by UTMB® (Espagne), 7-10 juillet

Nice Côte d'Azur by UTMB® (France), 22-25 septembre

Puerto Vallarta México by UTMB® (Mexique), octobre

Thaïland by UTMB® (Thaïlande), 10-13 novembre

TransLantau™ by UTMB® (Hong Kong), novembre

Panda Trail by UTMB® (Chine), dates à confirmer

Gaoligong by UTMB® (Chine), dates à confirmer

UTMB® World Series Finals : UTMB® Mont-Blanc (France, Italie, Suisse), 22-28 août.