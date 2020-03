L'Italien vivant en France s'est, comme en 2019, lancé un fameux défi sur l'ultra aux îles Canaries.

Comme en 2019, Luca Papi, Italien vivant en France, s'est lancé un incroyable défi au même endroit : enchaîner les deux plus importantes courses figurant au programme de la Transgrancanaria, à savoir le 269 km et le 124 km. L'an dernier, il avait mis quelque 77h37 pour boucler les 393 km au total (20.000 mètres de D+). Il avait remporté la plus longue course, puis s'était « reposé » environ 12h avant de repartir dans la nuit, en même temps que les participants du 124 km (il était surtout resté longtemps sur la ligne d'arrivée pour attendre ses poursuivants, boire et grignoter quelques victuailles de « recharge »...) .

Ce vendredi matin, il a bouclé la première partie en remportant à nouveau la course en 50h59', soit 45 minutes de plus qu'en 2019. Son dauphin est pour sa part arrivé 52 minutes après lui.

Le départ de la deuxième partie de son pari sera donné à 23h ce vendredi soir. Papi devrait être un peu moins frais que les 800 autres coureurs qui s'élanceront sur les sentiers...