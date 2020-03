Valentin Poncelet, vainqueur des 20 Km de Bruxelles en 2019: "Je serai présent en septembre pour gagner" © BELGA Running Interview > Thibaut Hugé

Le report de la 41e édition ne change rien pour Valentin Poncelet. Le lauréat 2019 a fait des 20 Km son objectif de l’année. La vie de Valentin Poncelet n’est plus tout à fait la même depuis le 19 mai 2019, date à laquelle il a surclassé la 40e édition des 20 Km de Bruxelles pour décrocher la victoire en un chrono de 1h00.34. S’il trouve toujours son équilibre entre son job chez AG Insurance et son quotidien de sportif de haut niveau, l’athlète de l’USBW, âgé de 28 ans, a vu depuis ses efforts récompensés par les nombreuses marques de reconnaissance au-delà de la communauté running. Le résident d’Anderlecht est désormais "le Belge qui a gagné les 20 Km". Et il y a pris goût. (...)