L'athlète de 27 ans a gagné "la course de sa vie" ce dimanche, en 1h00.34, devant Nick Van Peborgh (1h02:31) et Justin Mahieu (1h02:42).



Valentin Poncelet était fou de joie à la descente du podium. Un an plus tôt, l'athlète de l'USBW, 27 ans, avait quitté Bruxelles la mine déconfite. Cette fois, il irradiait de bonheur.

"Les 20 Km, c'est la course que tout le monde vient regarder en Belgique. Tous les amis et la famille sont là."

Pourtant, il n'en avait pas fait son objectif de la saison. "Cette année, j'avais dit à mon coach que je ne voulais pas faire une préparation spécifique pour les 20 Km, mais bien sur 10.000 mètres car j'ai l'objectif d'aller à la Coupe d'Europe à Londres en juillet. Mais ça m'a réussi on dirait."

Et de laisser éclater sa joie, la coupe du lauréat de la 40e édition dans les bras. "C'est la course de ma vie, celle que je voulais un jour gagner. Ce n'est pas la plus relevée, mais elle est si particulière. Et cette année, il y avait vraiment du niveau devant. C'est une superbe ligne à mon palmarès. Je peux désormais ranger mes chaussures, ma carrière est réussie. (rires) Mais bon, je vais quand même essayer de les gagner encore une fois."

Justin Mahieu a terminé 3e des 20km