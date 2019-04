La Vaporfly 4%, reine des marathons, a été revisitée en tenant compte du retour des meilleurs athlètes mondiaux





Nike fait de la vitesse un des ses leitmotivs en matière de running. Après la Nike Zoom Vaporfly 4 % et sa promesse du progression des performances de 4% par rapport à la chaussure de marathon Nike la plus performante de l’époque (la Nike Zoom Streak 6), voici la toute nouvelle Nike Vaporfly Next%. Une version revisitée de la Vaporfly.

Outre son nom relooké, la Nike Zoom Vaporfly 4%, reine des marathons, a été remaniée de la pointe au talon en tenant compte du retour des marathoniens de renommée mondiale de la marque.

Ce qui change?

Une tige améliorée (plusieurs athlètes – dont Shalane Flanagan lors du marathon de Boston – ayant signalé que l’eau avait tendance à l’alourdir).

Une semelle intermédiaire revue et corrigée (une innovation signée Nike Sport Research Lab pour répondre aux souhaits athlètes Nike de top niveau).

Un motif de traction repensé (à la demande d’Eliud Kipchoge, après une épreuve sur terrain particulièrement détrempé à Berlin).

© Nike



"Cette chaussure est véritablement le fruit d’une collaboration sans faille entre nos athlètes, nos scientifiques du sport, nos ingénieurs et nos designers – que ce soit durant l’étape de conception, la phase test ou la fabrication", explique Brett Holts, Nike VP de Running Footwear. "Nous sommes ravis de voir la NEXT% repousser un peu plus encore les limites de la performance humaine dans les épreuves de marathons aux quatre coins du monde."





La nouvelle version NEXT% symbolise la volonté de considérer chaque nouvelle épreuve comme une nouvelle chance de franchir encore plus vite la ligne d’arrivée. Car, comme le disait récemment Mo Farah, "en tant qu’athlète, vous visez constamment ce petit pour cent de plus qui vous mènera plus loin".





Ce qui la rend la plus rapide, selon Nike

La technologie de tissage Vaporweave, utilisée dès la tige, est plus légère que le Flyknit. Cette matière respirante absorbe – et c’était un souhait majeur – beaucoup moins l’humidité (transpiration ou pluie) ; elle reste donc sèche et légère du premier au dernier kilomètre.

Légèrement décentré, le laçage allège la pression sur la partie sensible du pied (un design particulièrement plébiscité par Mo Farah).

- Le fin coussinet de mousse au niveau du talon veille au confort du talon d’Achille, même quand les kilomètres s’additionnent.

La semelle intermédiaire contient davantage de mousse Nike ZoomX pour augmenter le rendement énergétique (un fait scientifiquement prouvé par le Nike Sport Research Lab).

La mousse a été redistribuée pour réduire la différence talon/avant-pied de 11 mm à 8 mm, soit une meilleure stabilité et une optimisation du retour d’énergie au niveau de la zone critique des orteils.

Les designers ont associé plusieurs motifs de traction (Kirui, Kipchoge et Farah) pour améliorer l’adhérence de l’avant-pied au sol et donc la qualité de course par temps pluvieux.

La semelle profilée présente des rainures profondes sur la partie extérieure pour fluidifier le mouvement dans les tournants.

Toujours intégrée à la mousse, la plaque en fibre de carbone sur toute la longueur de la chaussure améliore la rigidité et donne la sensation de se propulser vers l’avant.

Le poids reste identique à la Vaporfly malgré les 15% de mousse en plus.