On l'avait laissée bien éprouvée l'automne dernier après sa 31e place aux Mondiaux d'athlétisme de Doha.



Dans une fournaise impitoyable, la Limbourgeoise Manuela Soccol (Genk, 31 ans) avait rallié l'arrivée en 2h59:11, à plus de 20 minutes de son record personnel sur la distance (2h37:09).

On l'a retrouvée ce week-end en Nouvelle-Zélande, sur la version "102 km" du Tarawera ultra New Zealand, épreuve dela Coupe du monde d'ultra. Avec succès puisque notre compatriote s'est imposée en 9h39, prenant même la 10e place au scratch d'une course remportée par l'Anglais Tom Evans (vainqueur de la CCC en 2018) en 8h03. Pour encore mieux situer la qualité de course de Soccol (plus de 10 à l'heure de moyenne, sur une course présentant tout de même 3089 mètres de D+), on signalera que l'Américain Sage Canaday a pour sa part pris la 5e place.

Podium femme: 1. Manuela Soccol, 9h39:49; 2. Anne-Marie Madden, 9h52:42; 3. Naomi Brand, 10h31:25.

* Pour rappel, Manuela Soccol a remporté également les 20 km de Bruxelles en 2015 et 2016. Elle avait terminé 76e du marathon des Jeux olympiques de Rio en 2016.