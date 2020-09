Voici bientôt deux semaines, on a reparlé de Victor Richard, Français qui vécut de longues années à Saint-Georges-sur-Meuse et qui y a lancé Ultratiming, société de chronométrage d'événements sportifs.



Aujourd'hui établi du côté de Saint Gervais, dans les Alpes, ce sportif accompli (2e du Tor des Glaciers 2019, 3e de la PTL en 2018...) a établi voici une dizaine de jours le record du Tour du Mont Blanc à vélo (10h22 pour 164 km avec comme règle de base le passage obligatoire Chamonix, le col de la Forclaz, le Grand col Ferret, le col de la Seigne et le col du bonhomme).

Jamais avare dans l'effort et dans les projets, ce papa de deux enfants planche actuellement sur l'organisation d'un nouvel ultra-trail dans le coin où il habite. "Il s'agit du Grand Trail du Pays du Mont Blanc", explique-t-il. "On parle ici d'une course par équipes, genre PTL, à faire du 5 au 11 septembre 2021. Au menu: 310 km pour 27.000 mètres de D+."

Pour l'heure, Victor Richard est toujours dans la phase de présentation de son idée à différents intervenants de la région.