Vous aussi, les événements sportifs vous manquent ?

Virtual Run for Europe propose aux coureurs une solution alternative pour pouvoir se dépasser et vivre une experience hors du commun, tout en soutenant une cause qui leur tient à coeur!

Virtual Run for Europe est un projet lancé par la société évènementielle QED et Emmanuel Foulon (organisateur des 20 km de Bruxelles à l’envers). Leur message est simple : « Célébrer l'esprit européen à travers tout le continent. Run for Europe est une occasion unique de montrer que même dans les moments difficiles, ensemble nous sommes plus forts! »

Du 16 au 18 octobre, les coureurs peuvent apporter leur soutien à l'organisation caritative de leur choix – Unicef, la Croix Rouge, l’école Chanterelle dans les Marolles ou Caritas - en courant virtuellement sur tout le continent avec d'autres sportifs.

Une fois inscrits, les coureurs reçoivent un lien vers l’application AtlasGO, où ils pourront enregistrer ou encoder leur course. Pas de parcours défini, les participants peuvent enregistrer leur activité n’importe où en Belgique ou en Europe. Une occasion de partager les bons spots de jogging et d’en découvrir de nouveaux ! L’application permet aussi de poster des selfies, créer des équipes, comparer les temps,… Tout est prévu pour une expérience de course interactive.

Rendez-vous dès maintenant sur le site www.runforeurope.be pour les inscriptions.