C’est une nouvelle approche de l’utilisation de la chaussure de course à pied que propose la marque suisse On en lançant, ce mardi, Cyclon, le premier service d’abonnement au monde à un équipement sportif, en l’occurrence ici à des chaussures de course. Avec pour objectif de tendre vers le zéro déchet.

Concrètement, le coureur ne sera plus propriétaire de ses chaussures. Par contre, en fin de vie (après au moins 6 mois), il sera invité à les retourner à l’expéditeur pour en recevoir de nouvelles. Outre la fidélisation du public, la marque On veut par cette initiative se positionner comme un acteur fort de l’économie durable et circulaire.

D’une part, les chaussures proposées (les premières portent le nom de l’initiative, à savoir Cyclon) sont entièrement recyclables (créées à partir de plus de 50% de matériaux biosourcés à base de graines de ricin) et, d’autre part, cette approche garantit que le coureur retourne bien ses runnings en fin de vie plutôt que de les mettre à la poubelle.

"Une fois l’article usagé retourné, il sera entièrement recyclé par On, qui réutilisera les matériaux pour créer de nouveaux produits. Ce service d’abonnement incite les clients à participer à l’initiative de développement durable d’On et à contribuer activement à l’engagement de la marque à promouvoir le zéro déchet. Le service Cyclon est une nouvelle façon révolutionnaire de devenir plus durable, tout en garantissant à nos clients que la performance des produits ne sera pas altérée", explique Caspar Coppetti, co-fondateur d’On.

Un public cible qui court régulièrement

Les inscriptions à cette nouvelle façon de concevoir la consommation de chaussures de course débutent ce mardi 15 septembre. L’engagement initial est de 29,99 € et permettra à la marque de situer le potentiel de son initiative et d’adapter la production à la demande.



Le programme débutera quant à lui réellement à la mi-2021 avec la livraison des premières chaussures, qui seront alors facturées à un prix mensuel de 29,99 € également. L’initiative s’adresse donc un public qui court régulièrement et qui utilise au moins 2 paires par an. Il aura l'avantage de toujours avoir aux pieds des chaussures non usées et embarquant avec elles les dernières nouveautés de la marque.

Une chaussure légère et dynamique

© On



La Cyclon, premier produit à être commercialisé dans le cadre de ce service novateur, apparaît comme une chaussure de course de haut niveau entièrement recyclable. Elle pèse moins de 200 grammes et a des caractéristiques de retour d’énergie et d’amorti parmi les plus élevées de la gamme On. Cela reste une chaussure facile à apprivoiser et destinée à la pratique quotidienne.

"Fabriquer une chaussure de course performante et entièrement recyclable est un énorme accomplissement dont nous sommes extrêmement fiers", ajoute Olivier Bernhard, co-fondateur d’On. "Mais nous sommes allés plus loin. Nous voulions montrer que durabilité et performance vont de pair."