La Forerunner 735XT est un des gros succès de la gamme des montres sportives connectées Garmin. Surtout auprès des triathlètes. Force est de reconnaître que celle-ci se faisait néanmoins vieillissante face aux évolutions proposées lors des sorties des dernières montres.

Il était donc temps pour Garmin de proposer une nouvelle montre à destination principalement des triathlètes, avec la Forerunner 745. Ceux qui aiment avoir une foule de données d’entraînement seront ravis. D’autres, qui misent plus sur la fonctionnalité (autonomie grande et cartographie), auront un léger goût de trop peu.

© Garmin



Une fonction pour travailler sur la piste

La 745 embarque en effet avec elle une foule de données liées à l’entraînement (VO2max, statut d'entraînement, charge, prédiction du temps de courses...) mais aussi de nombreuses données qu'on retrouve généralement sur les compteurs vélo Garmin, comme la puissance, l'équilibre gauche/droite, le temps passé sur la selle ou en danseuse. Nouveauté chez Garmin, la 745 propose un mode d'entraînement spécifique au travail sur piste d'athlétisme.

Les athlètes reçoivent même des suggestions d'entraînement quotidien de course et de cyclisme sur l'appareil en fonction de leur charge d'entraînement actuelle et de leur VO2 max. Fonctions qui feront l’objet, prochainement, d’une mise à jour sur les 945 ou les Fenix.

On y trouve, comme sur la 945 ou la gamme Fenix, les fonctions ClimbPro (qui permet de mieux appréhender chaque montée), PacePro (programmation d'une stratégie de course à suivre durant l'effort) ainsi qu'un lecteur de musique ou encore la fonction paiement sans contact via Garmin Pay.

Une autonomie un peu courte

Il n'y a par contre pas de cartographie (visualisation d'une trace sur l'écran mais pas des routes et chemin) et les 16 heures annoncées d'autonomie en activité avec GPS activé laisse comme un goût de trop peu par rapport à ce qu'offre désormais les meilleures montres et sachant que la 745 est potentiellement destinée à des triathlètes devant boucler un Ironman.

Vendue à 499 €, pour 349 € pour la 735 actuellement, la Forerunner 745 exige déjà un sacré budget, même s'il y a plus cher chez Garmin. Elle veut en tout cas se positionner comme une première excellente solution avec l’essentiel des dernières technologies pour les triathlètes qui ne peuvent s’offrir la 945 (100 € de plus, mais avec une autonomie bien plus grande et la cartographie par exemple).