Jusqu’à 80 heures d’enregistrement GPS avec une précision maximale (soit 1 point par seconde). Garmin a sorti ce mardi l’Enduro, la montre avec l’autonomie la plus importante du marché des montres GPS sportives connectées. La Fénix 6X Pro Solar, tout en haut de sa gamme, proposait jusqu’alors jusqu’à 66 heures en précision maximale.

Cette augmentation de l’autonomie est le principal argument de l’Enduro, montre qui ressemble en bien des points à une montre de la populaire gamme Fenix 6 et ses nombreux algorithmes d’analyse de la performance et de la santé. Elle embarque avec elle toutes les fonctionnalités de base d’une Fenix 6 et est proposée en 2 versions : l’une en acier à 799 euros et l’autre Titanium à 899 €.

© Garmin

Les nouveautés de l’Enduro

Une autonomie renforcée : jusqu’à 80 heures en précision maximale et jusqu’à 300 heures en mode UltraTracks (avec une moindre précision GPS). En mode économie d’énergie (montre non connectée), elle peut même durer jusqu’à un an!

jusqu’à 80 heures en précision maximale et jusqu’à 300 heures en mode UltraTracks (avec une moindre précision GPS). En mode économie d’énergie (montre non connectée), elle peut même durer jusqu’à un an! Un nouvel algorithme de calcul de la VO2Max (Trail Run VO2Max) : L’algorithme de calcul de la VO2Max avait jusqu’ici du mal à prendre en compte des données liées au trail comme le dénivelé, la chaleur ou l’acclimation à l’altitude. C’est désormais le cas dans les profils sportifs liés au trail.

L’algorithme de calcul de la VO2Max avait jusqu’ici du mal à prendre en compte des données liées au trail comme le dénivelé, la chaleur ou l’acclimation à l’altitude. C’est désormais le cas dans les profils sportifs liés au trail. Un profil ultra run : Ce nouveau profil sportif, complémentaire à celui du trail, permet de gérer les ravitaillements et d’enregistrer le temps passé aux stations de repos

Ce nouveau profil sportif, complémentaire à celui du trail, permet de gérer les ravitaillements et d’enregistrer le temps passé aux stations de repos Un ClimPro adapté : Le ClimbPro, qui vous indiquait les données sur les pentes présentes sur votre parcours intégré à votre montre, fonctionnera désormais également de la même manière en descente. Une façon de répondre à l’option HillSplitter intégré par Polar sur sa GritX

Le ClimbPro, qui vous indiquait les données sur les pentes présentes sur votre parcours intégré à votre montre, fonctionnera désormais également de la même manière en descente. Une façon de répondre à l’option HillSplitter intégré par Polar sur sa GritX Un poids plus léger : L’Enduro pèse 58 grammes en version Titanium et 72 grammes en version avec lunette d’acier. Soit moins que la Fenix 6 pour un rendu visuel identique. Ce gain de poids a été principalement gagné dans le bracelet, désormais en nylon tissé plutôt que le classique QuickFit. Celui-ci pèse 6 grammes (au lieu de 27 grammes pour le QuickFit).

: L’Enduro pèse 58 grammes en version Titanium et 72 grammes en version avec lunette d’acier. Soit moins que la Fenix 6 pour un rendu visuel identique. Ce gain de poids a été principalement gagné dans le bracelet, désormais en nylon tissé plutôt que le classique QuickFit. Celui-ci pèse 6 grammes (au lieu de 27 grammes pour le QuickFit). Un cerclage jaune: Au niveau purement esthétique, on note la présence d'un cerclage jaune à l'extérieur de l'écran, zone où s'effectue la recherche solaire. Plutôt réussi.



Ce que l’Enduro n’a pas

Si l’Enduro a toutes les fonctionnalités d’une Fenix 6 de base, elle n’a cependant pas certaines caractéristiques qui font l’attrait du haut de gamme de la série Fénix 6. Sur l’Enduro et ses 64 Mo de mémoire, pas de cartographie notamment, un élément bien plus qu’anecdotique pour les amateurs de trail. Il n’y a pas non plus de lecteur de musique ou de wifi.





Pour qui ?

La Garmin Enduro et son tarif très élevé visent donc clairement un public orienté trail longue distance à la recherche avant tout d’une énorme autonomie et prêt à ouvrir les cordons de la bourse pour bénéficier d’un gain substanciel d’autonomie. Bref, les ultra traileurs ou les habitués des pratiques outdoor extrêmes.

Proposée 100 euros moins cher qu’une Fenix 6X Pro Solar et au même prix qu’une Fenix 6X Sapphire, l’absence de cartographie risque cependant d’être un élément qui, aux yeux de la plupart des traileurs, rendra le haut de gamme de la Fenix 6 toujours plus attractif.