Les organisateurs de l'Antwerp Marathon, qui aura lieu le dimanche 11 septembre 2022 en matinée, ont communiqué le parcours, renouvelé, de leur prochaine édition.

Celui-ci devrait être plus rapide, avec moins de virages que lors de l'édition 2021 et une déclivité presque nulle.

Comme l'année dernière, le départ et l'arrivée seront situés à proximité du MAS. Après le passage de la Maison du Port (Havenhuis), les coureurs se dirigeront vers le sud le long des quais de l'Escaut. Le Schoonselhof, le célèbre parc-cimetière monumental situé dans les quartiers de Hoboken et Wilrijk, constituera le point le plus au sud du parcours. Les marathoniens effectueront quelque cinq kilomètres à travers les larges allées vertes du cimetière le plus célèbre du pays.

En passant le long du Stade Olympique du Kiel (qui héberge le Beerschot), le Groen Kwartier (où se trouve le restaurant étoilé The Jane) et het Districthuis de Borgerhout, les marathoniens reviendront au cœur de la ville par la gare centrale. Avec plusieurs passages agréables également: le Meir, la Groenplaats, la Grand-Place. Après le quartier universitaire et le Godefriduskaai, les participants achèveront leur périple à l'ombre du MAS.

© DR

Les participants au semi-marathon ne traverseront pas le Schoonselhof, mais traverseront le jardin du Vlinderpaleis et par le Park Nieuw Zuid, un tout nouveau parc à proximité du Gerlachekaai. Leur course s’élancera et se terminera également dans la zone autour du MAS.

"Nous sommes très fiers de pouvoir annoncer un tel parcours. Anvers est peut-être le seul endroit en Europe où les coureurs de marathon et de semi-marathon bénéficient d'un parcours aussi impressionnant à travers la ville", se réjouit Greg Broekmans, pour l'organisateur Golazo sports.

Antwerp Marathon - dimanche 11 septembre 2022

8h00 : Retrait des dossards

9h30 : Départ Antwerp Half Marathon

10h00 : Départ Antwerp Marathon & Antwerp Relay Marathon (équipe de 4 coureurs)

15h00 : Arrivée du dernier ‘finisher’