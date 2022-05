Le site britannique "Compare the Market" a analysé les recherches effectuées sur Google pour établir un classement des marques les plus populaires.

Une étude réalise par "Compare the Market", un site de comparaison de prix britannique, sur les données de recherche sur Google a permis de révéler quels étaient les équipementiers sportifs les plus populaires au monde. Cette étude s'est également intéressée plus particulièrement au segment des marques de running.

Sans surprise, Nike est la marque la plus populaire à l'analyse des recherches effectuées. Le mot Nike, associé à running, est revenu 2682000 fois sur base annuelle. La marque devance sur le podium deux autres géants, Adidas et New Balance.

Voici le top 10 révelé par cette étude