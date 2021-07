Avec ses 694 mètres comme point culminant, notre pays a dû "bricoler" un système D. En lieu et place d'une course d'un tenant, les participants devaient donc se départager sur une côte de 2600 m pour 333 mètres de D+ (dont environ 230 chronométrés) à faire trois fois.

Au bout du compte, Ward Oosterlink (Alost) et Charlotte Cotton (Anderlecht) ont été chercher les écussons nationaux.

© EV

Le premier n'est pas tout à fait un inconnu. Avec ses références à 15.03 (5000) et 31.02 (10000), Oosterlink (28 ans) est en effet déjà monté trois sur le podium des nationaux de montagne à Malmedy, s'imposant même à une reprise voici trois ans. Il a déjà participé trois fois à l'Euro de montagne (2 fois aux Mondiaux).

Quant à Charlotte Cotton (40), il s'agit d'une athlète belgo-anglaise (maman belge, papa britannique) vivant à Madrid où elle est institutrice maternelle. Affiliée au club d'Anderlecht et de passage chez nous, elle est venue courir ce samedi pour prendre son premier titre national. On notera, et ce n'est pas rien... qu'en Master, Charlotte est tenante des titres de championne d'Europe et du monde de course de montagne!

© EV

Les podiums nationaux

Dames: 1. Charlotte Cotton, 39'34 ; 2. Clarisse Wagelmans, 40'13 ; 3. Marie Dessart, 41'24.

Hommes: 1. Ward Oosterlink, 31'37 : 2. Ludwig Lefebvre, 32'12 ; 3. Geoffrey Jadoul, 32'57.