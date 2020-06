Julien Dethier et Luc Michel (Herve) ont lancé une nouvelle initiative pour se mesurer aux autres coureurs durant cette période sans compétition.

King of the Mountain, ou KOM de son petit nom. Pour les utilisateurs de Strava, le réseau social des sportifs d’endurance véritablement pris d'assaut depuis la mi-mars, ces trois lettres n’ont plus de secret. Sur un tronçon préalablement défini, il s’agit de réaliser le meilleur chrono possible pour aller chercher le KOM et se voir notifier d’une couronne. Ou tout simplement essayer de battre sa meilleure performance ou ses connaissances.

En cette période sans compétition, cette chasse aux KOM est devenue une véritable motivation pour de nombreux sportifs. Julien Dethier, lauréat du dernier Challenge Delhalle, et Luc Michel, lui aussi athlète au sein du club de Herve, ont voulu pousser le défi plus loin en créant une vraie compétition, cadeaux à la clé, autour de certains segments.

«J’ai lancé cela pour répondre à une envie", indique directement Julien Dethier. "Depuis le début du confinement, mon attrait pour la chasse aux KOM s’est encore renforcé. Et j’ai constaté autour de moi que c’était le cas pour de nombreux autres coureurs. Je trouvais ça sympa de donner à ces petits défis individuels une autre ampleur, en créant une vraie compétition sur des segments précis. Pour le mental et pour se faire plaisir, cela fait du bien en cette période!"

© dr

Concrètement, un segment défini est ouvert durant 15 jours. Et est même balisé par une pancarte "WeKom" à son départ et à son arrivée. Actuellement, il s’agit celui de Pied-Vache, côte bien connue des habitués du Grand Jogging de Verviers. Ceux et celles qui réaliseront la meilleure performance sur ce tronçon d’ici au 14 juin seront récompensés. Un classement complet sera par ailleurs publié sur la page facebook de l’initiative.

"Contrairement au segment Strava qui vous compare aux meilleures performances réalisées depuis toujours ou dans l’année, cela permet ici de se jauger sur la forme du moment. C’est une façon de réunir les athlètes autour d’un objectif sur un espace de temps donné. A l'instar d'une compétition. On essaye, via nos partenaires, de récompenser les meilleurs et certaines catégories."

Les prochains segments devraient prendre place du côté de Spa et de Liège. Avant, pourquoi pas, d’étendre le jeu à travers toute la Wallonie.

>>> Plus d'infos sur la page facebook WeKom