Rien ne prédestinait Wendy Dhaen à devenir une marathonienne. Née avec des rotules atrophiées, cette Malinoise de 46 ans a toujours dû composer avec les discours lui déconseillant la pratique sportive, elle qui ne jure pourtant que par le dépassement de soi. "Je peux faire bouger mes rotules dans tous les sens quand je les manipule. Quand je le fais, on me dit que c’est effrayant", s’amuse-t-elle.

Aujourd’hui, elle s’apprête pourtant à courir le dixième marathon de sa vie, le 10 avril à Rotterdam. Quelques jours après avoir bouclé le semi-marathon de New York, la ville de ses rêves, et à dix jours du semi-marathon de Gand, dernière étape de sa préparation, Wendy Dhaen, qui travaille dans le domaine du bien-être et de la beauté, témoigne à nouveau que travail, passion et volonté peuvent soulever des montagnes.

À vous voir dans les pelotons, vous semblez être aujourd’hui une coureuse comme une autre ?