La Western States est la plus ancienne épreuve de 100 miles au monde. Il n'y règne cependant pas une ambiance similaire à celle à laquelle on peut assister un jour d'arrivée de l'UTMB à Chamonix. Ici, on a plus l'impression d'être sur une grosse festivité locale plutôt qu'à une grand-messe du trail mondial.

Au départ, seul 385 heureux élus ont pu obtenir un dossard pour traverser au cours des 100 miles et 5000 mètres de D+ les terres traditionnelles des peuples indigènes Nisenan et Washoe et les canyons et les rivières des montagnes de la Sierra Nevada, en Californie.

Une épreuve remportée par un "néophyte" cette année.. L'Américain Adam Peterman, vainqueur final, participait à la Western States pour la première fois. En début de course, il s'est néanmoins fait discret, laissant la main aux Français Ludovic Pommeret, dernier vainqueur en date de la Diagonale des Fous qui termine finalement 6e, en 16h19.

À mi-parcours, c'était Hayden Hawks qui mènait les débats. Avant d'être rejoint puis dépassé par Adam Peterman, athlète du Team Hoka One One qui parviendra finalement à émerger par rapport à son compatriote après 15h13 d'effort, à plus d'une heure du record de Jim Walmsley datant de 2019. Hayden Hawks, 19 minutes derrière, termine 2e et Arlen Glick prend la 3e place,

Surpenante Ruth Croft

Chez les dames, la Néo-Zélandaise Ruth Croft a une nouvelle été impressionnante. Elle a rapidement pris la course à son compte pour s'imposer en 17h21, décrochant la 12e place au classement général et reléguant sa première concurrence à 25 minutes. En 2021, elle avait décroché un succès au scratch sur le Tarawera ultra marathon, épreuve de 102 km.