La Western States Endurance Run est une course légendaire du paysage du trail running. Plus connue sous le nom de Western States 100, il s'agit tout simplement de la plus ancienne épreuve de 100 miles au monde. Elle se tient chaque année dans la Sierra Nevada, en Californie, lors du dernier week-end du mois de juin, soit ces samedi et dimanche.

Partant du site des Jeux Olympiques d'hiver de 1960 et se terminant à Auburn, le parcours emblématique de cette Western States 100 traverse les terres traditionnelles des peuples indigènes Nisenan et Washoe, puis propose un voyage exceptionnel à travers les canyons et les rivières des montagnes de la Sierra Nevada, sur un itinéraire difficile qui comprend un dénivelé positif de plus de 5500 mètres et un dénivelé négatif de près de 7000 mètres. En 2022, sans que son nom ait été impacté, la Western States 100 a rejoint le nouveau circuit UTMB World Series.

Une boucle en argent et en bronze en guise de cadeau

Au final, chaque coureur finisher, sur les 385 heureux inscrits, recevra un prix très convoité: une boucle en argent et en bronze faite main.

Le directeur de course, Craig Thornley, s'attend à revivre une belle bataille dans les courses féminines et masculines, suite aux conditions climatiques dantesques de l'édition 2021, remportée par Jim Walmsley, triple lauréat en titre et qui ne sera pas présent cette année.

"Nous avons un plateau incroyable chez les hommes comme chez les femmes cette année", a-t-il déclaré. "En 2021, lors d'une journée brutalement chaude, notre course féminine est entrée dans l'histoire avec le pourcentage le plus élevé de femmes qui ont terminé dans notre top 30. Il y en avait 15, ce qui souligne à quel point la compétition était passionnante. Nous nous attendons à ce que notre peloton d'élites féminines, qui compte plusieurs vedettes internationales ainsi que certaines des figures les plus connues du trail running américain, soit à nouveau très compétitif cette année."

La chance d'Adam Peterman

En l'absence de Jim Walmsley, il faudra suivre l'actuel coureur le mieux classé selon l’UTMB Index, Adam Peterman, provenant de Missoula dans le Montana, qui a remporté la Canyons Endurance Runs by UTMB au début de l'année et qui s'alignera également au Speedgoat by UTMB à Snowbird dans l'Utah fin juillet.

"C'est un peu fou d'être en tête du classement UTMB Index", a déclaré Peterman la semaine dernière. "Je n'ai pas encore participé à des courses internationales, mais je suis impatient de voir comment je me mesure aux grands noms au moment venu. Je participe au circuit parce que j'ai l'impression que les courses du circuit UTMB World Series sont les plus compétitives du monde en ce moment."

La Western States a toujours été un objectif pour Peterman. "En tant qu'Américain, la Western States est la plus grande course de 100 miles à laquelle tous les coureurs de trail veulent participer. J'ai toujours voulu courir cette course depuis que j'ai commencé le trail running. Je ne pensais pas courir la Western States si tôt. Mais les choses se passent bien et je suis impatient de donner le meilleur de moi-même."

En plus de Peterman, le peloton masculin comprend plusieurs des meilleurs coureurs de la dernière édition, avec le retour de Tyler Green de Portland en Oregon, deuxième l’an dernier, et de Drew Holmen de Boulder au Colorado, troisième. On retrouvera également parmi les grands favoris Jared Hazen, qui a réalisé le deuxième meilleur temps des 49 ans d'histoire de la Western States en terminant deuxième derrière Jim Walmsley en 2019.

Dans la catégorie féminine, pas moins de 7 athlètes du top 10 de la dernière édition sont de retour, y compris la seconde, la Néo-Zélandaise Ruth Croft. La lauréate de 2021, l'Anglaise Beth Pascall, qui a réalisé le deuxième meilleur temps de l'histoire de l'épreuve malgré des températures caniculaires, ne sera pas présente en Californie mais participera à La Sportiva Laverado Ultra Trail by UTMB en Italie.