La Wings for Life World Run, qui se tient depuis 2014, est la plus grande course à pied caritative au monde. Elle propose aussi un format pour le moins original.

Le but du jeu, à la fois simple et original, est de résister le plus longtemps à une "Catcher Car", une voiture qui augmente progressivement sa vitesse à partir du départ, sur le coup de 13h en Belgique. Ici, pas de ligne d'arrivée définie à l'avance, mais donc bien une "Catcher Car". La voiture démarre une demi-heure après les coureurs, à une vitesse de 14 km/h. Chaque demi-heure, elle augmente son allure d'un km/h (NdlR: après 3 heures de course, l'accélération est même plus importante et le jeu en devient de plus en plus difficile).

© Red Bull

Si cette voiture est réelle dans certaines grandes villes du monde, elle sera virtuelle ches nous. Quatre événements se tiendront néanmoins chez nous dans le cadre de ce Wings for Life World Run ce dimanche: à Louvain, Geel, Wuustwezel et Bruxelles, au départ du site de l'Atomium. Avec, ici, l'application dédiée en guise de voiture virtuelle pour vous indiquer la fin de votre course. Il est aussi possible de prendre part individuellement au concept, depuis le lieu de son choix, grâce à cette application.

Courir pour ceux qui ne le peuvent pas

Le Wings for Life World Run, qui vit sa 9e édition ce dimanche, permet de collecter des fonds pour aider à trouver un remède contre les lésions de la moelle épinière. L'idée est donc de courir pour ceux qui ne le peuvent pas.



Voici quelques chiffres sur la course