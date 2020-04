Dimanche devait avoir lieu le marathon de Wuhan. Une ville d’où a émergé l’épidémie et qui est désormais connue de tous.

Le marathon de Wuhan existe depuis cinq ans. Il fait partie des 25 marathons organisés en Chine et chacune de ses précédentes éditions avait réuni environ 10 000 participants. En 2019, près de 24 000 participants du monde entier avaient pris part à l’une des trois distances au programme. Cette année, il devait avoir lieu ce dimanche 12 avril, mais il a évidemment été annulé suite au Covid-19.

La particularité de ce marathon ? Le tracé n’emprunte quasiment que des voies sur berges et de gigantesques ponts comme celui qui traverse le lac de l’Est au centre-ville ou encore un autre, long de 1 670 mètres, qui enjambe le Yang-Tsé. Car Wuhan est une ville d’eau. Elle a été construite à l’endroit précis où la rivière Han rejoint le Yang-Tsé-Kiang, le troisième fleuve le plus long du monde après l’Amazone et le Nil.

(...)