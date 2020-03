À l’heure où la course à pied est de plus en plus pratiquée, il n’est pas rare de voir des parents se faire accompagner par leur progéniture lors de leurs sorties. À petite dose et bien calibré dans une approche sportive globale et selon l’âge de l’enfant, cela peut être une excellente chose.

L’un des plus grands fléaux de notre société est en effet la sédentarité. Si l’enfant veut bouger, il ne faut surtout pas le brider. Le lien parent-enfant ne peut également que sortir renforcer d’une pratique sportive commune.

Il y a cependant des précautions à prendre. La course à pied, discipline pour laquelle le corps doit supporter tout son poids contrairement à un sport porté comme la natation ou le cyclisme, est très sollicitant pour les articulations. Chaque geste doit pouvoir être exercé le plus correctement possible, sous peine d’empêcher le corps de se développer correctement et d’induire, tôt ou tard, des blessures handicapantes, au mieux, dans le parcours sportif.

Jacques Borlée, papa et entraîneur de la plus célèbre fratrie du sport belge et lui-même ancien athlète, a été confronté à ses questions. Et est encore souvent interloqué par les pratiques qu’il observe autour de lui, dans l’entourage familial comme dans les clubs. Il nous partage son expérience et son point de vue sur la pratique du sport et de la course à pied chez les enfants.