Y a-t-il un âge pour débuter le trail ? "Non, mais pas n'importe comment"

Il n’a pas d’âge pour apprendre la pratique du trail. Mais pas n’importe comment explique Etienne Van Gasse, ancien champion de Belgique et coach de Biotrail, qui compte désormais une section junior.



Souvenez-vous. Nous sommes le 30 août 2008. Un jeune Espagnol qui n’a pas encore 20 ans, Kilian Jornet, remporte l’Utra-Trail du Mont-Blanc. À Chamonix, c’est la consternation. Ce n’est pas normal. On soupçonne de la triche. Non seulement il gagne et bat le record de l’épreuve (20h56). Mais surtout il succède à Marco Olmo, le métronome italien, vainqueur de l’UTMB en 2006 et 2007, qui approche de la soixantaine.