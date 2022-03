En bouclant 211 km en une journée, Yvan De Graef est devenu champion de Belgique du 24 heures sur route dans le courant du mois de février. Un autre format de l’ultra endurance particulièrement rude, d’autant qu’il fut ici couru sur une boucle d’un peu moins d’un kilomètre et sous une météo presque apocalyptique par moments. Il s’agissait d’une première expérience sur ce format pour le Malinois de 41 ans, qui a par ailleurs une longue expérience en ultra endurance. En 2020, il fut notamment champion du monde de course à élimination avec l’équipe belge pour un total de 277 km parcouru. Et sur route, il peut se targuer d’une belle vitesse puisqu’il tentera d’approcher les 2 heures et 35 minutes lors du prochain marathon de Vienne, en avril.

Que se passe-t-il dans votre tête lors d’une course aussi longue et exigeante mentalement qu’un championnat de Belgique de 24 heures sur route ?