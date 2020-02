Autres sports Ruta del Sol: comment Fuglsang et Landa ont écœuré la concurrence Gilles Costenoble

ruta del sol Jakob Le menu que la première étape de cette 66e édition de la Ruta del Sol réservait aux coureurs était déjà très costaud avec pas moins de cinq difficultés répertoriées au programme entre Alhaurin de la Torre et Grazalema. Un terrain de jeu favorable pour les meilleurs grimpeurs qui voudraient déjà tenter de créer des écarts. Et c’est précisément ce qu’a fait Mikel Landa, pour son premier jour de course sous ses nouvelles couleurs. Le coureur de Bahrain-Merida a profité de la dernière difficulté de la journée, le Puerto de las Palomas (10 km à 6,6 %) pour tester ses adversaires en attaquant à 12 kilomètres de l’arrivée. Seul Jakob Fuglsang a été capable de répondre et les deux hommes ont collaboré pour prendre un maximum de temps à leurs adversairet Mikel Landa ont écœuré la concurrence dès la première étape.