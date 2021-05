C’est avec un petit mois de délai sur le programme initial que se tiendra, ce samedi, au Country Hall du Sart-Tilman, le gala de boxe de Liège, reporté pour diverses circonstances malheureuses au début de ce mois. Neuf combats professionnels et un combat exhibition figurent au programme de cette soirée s’appuyant sur quelques noms bien connus de l’écurie 12 Rounds Promotion chère à Alain Vanackère - Ryad Merhy, Hervé Hubeaux et Hovo Martirosyan par exemple - mais aussi sur des espoirs de la discipline - le champion de Belgique des légers Miko Khatchatryan et le poids lourd Michaël Pirotton - et sur quelques boxeurs irlandais, fruit d’une collaboration avec un promoteur local.