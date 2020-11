Ryad Merhy, qui deviendra papa en janvier, manque encore de perspectives sportives.

Treize mois sans boxer. Une éternité pour Ryad Merhy qui n’a pu donner une suite immédiate à son succès du 19 octobre 2019 face au Hongrois Imre Szello pour le titre WBA interim. Le poids lourd-léger, âgé de 27 ans, le reconnaît : "Ça commence à faire très long ! Depuis mes débuts, en fait, je n’avais jamais connu une période aussi longue sans la moindre compétition. Oui, c’est un moment assez compliqué."

Et qui l’est encore davantage aujourd’hui que lors du premier confinement qui ne l’a, somme toute, pas trop dérangé. "J’avais déjà en tête, à ce moment-là, de faire un long break de six mois à un an pour me ressourcer un peu. Ce lockdown était, quelque part, arrivé au bon moment et j’ai réussi à m’en accommoder sans trop de difficultés. Mais depuis le mois d’août, j’avais repris ma préparation, j’avais mis les gants avec Bilal Laggoune et Kamel Kouaouch en vue de leur retour sur le ring, mais surtout j’avais dans l’idée de boxer moi-même au mois de décembre."

(...)