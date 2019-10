Le boxeur a effectué un entraînement public au centre commercial Rive gauche

Le compte à rebours a commencé pour Ryad Merhy avant son championnat WBA interim des lourds-légers. À quarante-huit heures de sa montée sur le ring du Dôme de Charleroi, où il affrontera le Hongrois invaincu Imre Szello, le boxeur belge de 26 ans a montré, au cours d’un entraînement public organisé au Shopping Rive gauche, qu’il était très affûté.

Accompagné par d’autres boxeurs à l’affiche de ce rendez-vous très attendu, le Bruxellois a fait étalage de sa vitesse et de sa technique, pour le plus grand bonheur du public venu admirer ses qualités au plus près. Des spectateurs définitivement conquis lorsque le champion s’est ensuite plié à une séance de dédicaces.

Le rendez-vous de samedi est pris !