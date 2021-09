D’un côté, les douze meilleurs joueurs américains ; de l’autre, leurs homologues européens. Et que le meilleur gagne ! La 43e édition de la Ryder Cup débute, ce vendredi, sur le parcours de Whistling Straits (Wisconsin). Une nouvelle guerre du golf…

Nettement dominée depuis plusieurs années (quatre défaites lors des cinq dernières éditions), l’équipe US a évidemment soif de revanche. Devant ses supporters, avec huit des dix meilleurs joueurs du monde, elle fait figure de favorite et ne peut se permettre une nouvelle humiliation. Mais on sait que la Ryder Cup est une compétition à part où la hiérarchie officielle est rarement respectée. Dans un sport individuel, elle se joue en équipe. Et la formule de jeu est le match-play, un format qui facilite les surprises et où la gestion des émotions est essentielle. Bref, la formation européenne, tenante du titre depuis son sacre à Paris en 2018, aurait tort de ne pas croire en ses chances. Ce n’est d’ailleurs pas le genre de la maison !