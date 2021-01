Saison blanche aussi pour le futsal, même pour la D1: "Un coup de massue" Autres sports100% Web Sébastien Sterpigny Jean-François Vandenheede, le président du Futsal Jette, est déçu par les six clubs qui ont refusé la reprise proposée pour janvier. © Futsal Jette

Il n’y a pas que le football amateur qui vivra une saison blanche, le monde du futsal également. Et si on s’y attendait un peu pour les divisions ou les catégories intérieures, on avait pas vu venir le fait que cette saison blanche soit également décrétée pour les pensionnaires de D1. "Cet arrêt s’applique en effet à toutes les divisions. Pour les clubs issus de la division supérieure (série Elite), il n’était pas non plus faisable de continuer à joueur sur la base des conditions imposées par les protocoles édictés par les autorités", précise l’Union belge.



Tout ça alors qu’il y a quelques semaines, il avait été proposé aux clubs de D1 de reprendre le championnat en bénéficiant d’un statut de sportifs professionnels, comme cela se fait pour les clubs de football de la Pro League. Mais la marche arrière effectuée par six clubs, qui ne voulaient finalement pas reprendre avant février ou mars, a rapidement enterré cette proposition.



Aujourd’hui, c’est un sentiment de déception qui habite Jean-François Vandenheede, le président du Futsal Jette. "C’est un coup de massue pour notre équipe première, nos U21, U17 et U15. Je suis amer devant cette décision alors que nous étions favorables à une reprise en janvier pour notre équipe première selon un protocole précis. Les 6 clubs qui avaient fait obstruction à cette reprise doivent se réjouir. Ils sont récompensés pour leur manque d'ambition. Et pour nos jeunes, c'est vraiment dommage aussi. En espérant pouvoir les réunir d'ici la fin de saison. S'entraîner serait déjà une bonne chose", confie-t-il.