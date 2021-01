L'incertitude concernant l'évolution de la pandémie pousse les Fédérations sportives à statuer.

D'autres ne l'ont pas encore fait. Certaines y réfléchissent.

Petit récapitulatif.

Saison blanche

Football

Basket-ball

L'AWBB a rendu officiel le 10 janvier: les compétitions régionales et provinciales 2020-2021 ne reprendront plus cette saison. Cette décision concerne les championnats seniors, ainsi que ceux chez les jeunes pour les catégories allant de U14 à U21.



Au niveau national, Basketball Belgium a de son côté décidé de ne pas reprendre les compétitions masculines pour les séries de TDM1 et TDM2.



Tennis de table

La FRBTT a arrêté plusieurs décisions ce lundi: la Coupe de Belgique ne se jouera pas, la saison des interclubs nationaux est terminées (pas de montants ou de descendants), seules les équipes de Superdivision peuvent continuer à jouer les matches à condition de suivre les protocoles sanitaires. Pas de descendants. Les clubs ne désirant pas jouer seront mis à l'amende.

Volley-ball

Le volley-ball avait été une des Fédérations, en tout cas du côté francophone, à se prononcer sur la saison blanche. Si au départ, la reprise de la compétition (mais sans classement, sans champion, sans descendant, sans montant) avait été espérée, Volley Belgium a finalement mis, depuis dimanche, toutes ses compétitions à l'arrêt. Sauf pour les deux Ligues, les deux plus haut niveau, qui respectent les protocoles sanitaires.

Handball

La saison blanche a aussi été vite décrétée en décembre pour ne pas laisser les clubs dans l'incertitude. Pour l'instant, la Fédération a prévu de reprendre la compétition dès qu'une autorisation gouvernementale sera permise mais aucun classement, aucun champion, aucun montant et aucun descendant ne sera déterminé. Seule, pour l'instant, la finale de Coupe de Belgique 2019-2020 est prévue en mai.

Futsal

Pour l'Union belge, toutes les compétitions ont mises à l'arrêt suite à la communiqué de la RBFA ce lundi. Même pour la D1.

A la Ligue, le conseil d'administration de la Ligue Francophone de Football en Salle (L.F.F.S.) a décidé que les coupes et les championnats provinciaux 2020-2021 étaient définitivement arrêtés et les championnats francophones annulés.

Hockey sur glace

Après de nombreuses réunions et discussions avec les différentes fédérations, la décision est tombée début d'année: pas de Coupe de Belgique, pas de championnat ni de BeNeLeague pour nos hockeyeurs.

Pas encore tranché

Hockey

Sport très populaire, aucune décision n'a pour l'instant été prise concernant les compétitions.

Rugby

Seuls les jeunes, comme pour tous les sports, ont le droit de s'entrainer. Après avoir instauré une formule inédite cette saison, la Fédération a mis ses compétitions à l'arrêt temporairement. Pour l'instant, aucun arrêt définitif n'a encore été décrété.