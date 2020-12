Alors que le comité de concertation doit annoncer peut-être d'autres mesures vendredi, la Fédération belge de handball a anticipé les annonces en décrétant une saison blanche pour l'exercice 2020-2021.

Pour les amateurs du Jeu à 7, le handball ne sera toutefois pas à l'arrêt complet "mais il n'y aura aucun montant, ni descendant et aucun champion en fin de saison", indique la Fédération. "Le 8 mai, nous organiserons une finale de Coupe de Belgique avec les finalistes de la saison dernière qui ont été privés de finale."

La compétition, sans enjeu, devrait reprendre en février, lors du week-end 20 et 21 février 2021 alors que les équipes peuvent théoriquement recommencer à s'entrainer dès le 15 janvier. "L'intention est de jouer le plus grand nombre de matchs possible à partir du week-end des 20 et 21 février", déclare Jean-François Hannosset. "Les matchs qui ne pourront être joués en raison de la crise sanitaire seront annulés et ne seront donc pas reportés. Les "best of three" ou "best of five" initialement prévus seront supprimés et remplacés par des week-ends de compétition régulière. Le calendrier original des compétitions sera conservé autant que possible afin que les clubs puissent garder leurs réservations de salles".

Concrétement, un classement sera établi à la fin de saison mais aucun titre ne sera décerné, aucun montant et descendant désigné.

Un seul trophée pourrait toutefois être décerné: la Coupe de Belgique. Le 8 mai, la Fédération organisera en effet la finale, alors que les étapes antérieures sont supprimées, avec les finalistes de la saison dernière. " Il n’est pas possible d'organiser une compétition complète de coupe de Belgique cette saison, en dehors de la compétition régulière. C'est pourquoi l'idée de jouer la finale de la saison dernière, le 8 mai 2021, nous semble à la fois originale et juste."

Cette décision ne concerne pas la Beneleague qui est gérée à part.