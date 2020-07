Dans la foulée de l’affaire Nassar (du nom de ce médecin de l’équipe nationale américaine de gymnastique féminine condamné pour pédopornographie et agressions sexuelles), un scandale illustré dans le documentaire Team USA disponible sur Netflix, des témoignages bouleversants de gymnastes ont surgi dans différents pays afin de dénoncer de mauvais traitements physiques et psychologiques de la part de leurs entraîneurs. Des enquêtes, en Grande-Bretagne notamment, sont d’ailleurs en cours pour "aller au fond de ces questions" et faire la lumière sur ces événements.

(...)