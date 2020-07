Parmi les 2.000 personnes sondées, 1.091 présentent un intérêt pour le sport. 20,7% d'entre elles ne vont toutefois jamais au stade (ou n'ont pas d'opinion sur la question qui leur a été posée), tandis que 36,6% ne comptent pas assister à des compétitions sportives quand elles en seront autorisées. Seuls 42,7% des fans de sports pensent donc retourner dans les stades et dans les salles lorsque le gouvernement aura donné son feu vert.



Les effets de la crise sanitaire risquent donc de se faire ressentir durablement sur les différents acteurs du sport belge. Il y aura bel et bien du public dans les tribunes lors de la réouverture des stades mais certains clubs et associations auront du pain sur la planche pour rassurer les fans les plus réticents.



Notons encore que 38% des sportifs interrogés ne sont pas encore prêts à participer à des événements. Contre seulement 23% qui se disent prêts à reprendre la pratique de leur sport dès qu'ils le pourront.