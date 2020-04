Ne pas voir Tokyo cet été s’apparente à un crève-cœur pour Simone Biles comme pour bon nombre d’athlètes. La superstar américaine de la gymnastique avait un plan pour terminer sa carrière en beauté au Japon et se retirer sur un dernier coup d’éclat. Depuis trois ans, les dates des JO 2020 et d’une fin de parcours quasi certaine étaient cerclées de rouge dans son agenda et servaient de fil conducteur à ses entraînements quotidiens. La puce de 23 ans a donc accusé le coup lorsque la décision de reporter les Jeux a été communiquée.

