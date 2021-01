Kim Meylemans a pris la 8e place du championnat d'Europe de skeleton, vendredi après-midi à Winterberg, en Allemagne. L'Olympienne de 24 ans a signé le 9e chrono sur vingt-et-une concurrentes à l'issue des deux manches de cette compétition qui constituait également la 5e des 8 manches de la Coupe du monde. La Canadienne Elisabeth Maier a pris la 6e place mais n'est pas classée à l'Euro. Meylemans a signé le temps global de 1:55.98 à 88 centièmes de seconde d'Elena Nikitina. La Russe a conservé son titre continental pour 6 centièmes de seconde devant l'Allemande Tina Hermann qui l'avait devancé d'à peine 2 centièmes après la première manche. La 3e place, à 19 centièmes, est revenue à l'Autrichienne Janine Flock.

Au classement de la Coupe du monde 2020-2021, Flock reste leader avec 1075 points. Meylemans est là encore 8e avec 736 points.

Meylemans s'était classée 5e de l'Euro l'an dernier à Sigulda en Lettonie. Et sur cette même piste de Winterberg, elle avait terminé 9e de l'Euro 2017. Ses autres performances en championnat d'Europe sont une 14e place en 2014 à Saint-Moritz, une 8e et une 13e à Igls en 2018 et 2019. La vice-championne du monde juniors 2019, 14e des JO de Pyeongchang en 2019, a pris cette saison les 5e et 6e places à Sigulda et les 17e et 11e places à Innsbruck lors des quatre premiers-rendez-vous de la Coupe du monde.

La 6e épreuve est programmée le 15 janvier à Saint-Moritz, en Suisse.