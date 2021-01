Armand Marchant n'a pas réussi à se qualifier pour la seconde manche du slalom de Zagreb comptant pour la Coupe du monde de ski alpin, mercredi, en Croatie. Marchant s'est classé 37e de la première manche, dominée par le Français Clément Noël.

Eliminé de peu à l'issue de la première manche tant à Alta Badia qu'à Madonna di Campiglio, où il a à chaque fois pris la 33e place, Marchant espérait cette fois accéder au top 30 sur la piste de son plus beau résultat, la cinquième place obtenue il y a un an. Mais avec son chrono de 1:02.78, le Thimistérien de 23 ans ne pouvait faire mieux que le 37e temps sur 55 engagés. Le 30e et dernier qualifié pour la seconde manche, le Croate Samuel Kolega, réalisait un temps de 1:01.95.

Le plus rapide de la première manche, disputée dans des conditions difficiles (brouillard et neige rendue compliquée par une température élevée) a été le Français Clément Noël. Il devance de 36 centièmes le Norvégien Sebastian Foss-Solevaag et de 51 centièmes l'Autrichien Manuel Feller. Deuxième du général de la Coupe du monde, le Français Alexis Pinturault occupe la septième position à 92/100e de son compatriote. Pinturault a l'occasion de prendre la tête de la Coupe du monde, car le leader, le Norvégien Alexander Aamodt Kilde, ne dispute pas ce slalom.

La seconde manche est programmée à 15h30