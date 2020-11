Coup double pour Eliot Grandjean en Italie ! Le junior liégeois a remporté deux slaloms consécutifs, vendredi et samedi, à Santa Caterina Valfurva. Vendredi, le skieur de 20 ans (1.30.08) s'est tout d'abord imposé devant deux skieurs italiens, Goffredo Mammarella (+0.61) et Edoardo Saracco (+0.71). Skieur le plus rapide sur la première manche, Grandjean a terminé quatrième sur le second tracé, suffisant pour conserver un petit avantage sur la concurrence au classement final.

Ce samedi, crédité d’un temps cumulé de 1.33.06 à l’issue des deux manches qu’il a remportées, notre compatriote s’est imposé avec plus d’une seconde d’avance sur le Français Leo Mollard (+1.14) et le Canadien Raphaël Lessard (+1.18). De bon augure ! "Mon récent stage à Kabdalis, en Suède, m'avait mis en confiance", explique le représentant du Ski Racing Team Wallonia Belgium. "Je suis surtout content de ma régularité, qui m'a permis de l'emporter à deux reprises alors que je n'étais pas le favori mais plutôt un outsider."

Originaire de Theux, Eliot Grandjean, qui compte plusieurs titres de champion national, a représenté la Belgique aux Universiades d’hiver et aux championnats du monde juniors dans le passé. Étudiant en kinésithérapie à l’ULg (en deuxième année), il a rejoint récemment l’équipe française Orsatus Ski Racing afin de donner une nouvelle dimension à sa carrière. "Je m'entraîne avec les élites dont bon nombre de skieurs sont meilleurs que moi. Il y a au sein du groupe une véritable émulation qui ne peut que m'être profitable."

Fort de ses deux pemiers succès, Eliot Grandjean va à présent mettre le cap sur Adelboden où, ces lundi et mardi, il prendra deux autres départs en slalom. En espérant poursuivre sur cette belle lancée...