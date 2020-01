Clément Noël devient le premier Français à s’imposer deux fois en slalom à Wengen.

Clément Noël, déjà victorieux l’an passé dans la station suisse, a remporté dimanche le slalom de Wengen, épreuve de la Coupe du monde, devant le Norvégien Henrik Kristoffersen (+40/100) et le Russe Alexander Khoroshilov (+83/100).

Meilleur temps de la première manche avec 67/100 d’avance sur Kristoffersen, Noël a résisté à la pression exercée par le Norvégien qui lui a repris 27/100.

Il devient le premier Français à s’imposer deux fois en slalom à Wengen. Noël a également subi des conditions météo qui ont changé en cours de seconde manche, la neige s’étant mise à tomber abondamment, réduisant la visibilité, juste après le passage du Suisse Daniel Yule, l’un des autres favoris finalement 5e. Il s’agit du 5e succès en Coupe du monde, le 2e de la saison après Zagreb début janvier, pour le skieur de 22 ans, spécialiste du slalom.

En position de l’emporter il y a une semaine à Adelboden (Suisse), le Vosgien avait chuté dans la seconde manche, laissant la victoire à Yule. "Adelboden, c’était une grosse déception. J’aurais pu être dans le match avec Daniel. Donc gagner ici, c’est super", a réagi le Français. Chez les dames, grande première à Sestrières. Pour le premier slalom géant parallèle de l’histoire de la Coupe du monde féminine, la Française Clara Direz a décroché la première victoire de sa carrière à ce niveau. Jusque-là, le plus beau succès de la skieuse des Saisies était sa médaille d’or en géant lors des JO de la Jeunesse en 2012. Puis le premier signal d’une explosion au plus haut niveau était intervenu l’an dernier, avec une 8e place en géant lors des Mondiaux de Are.