Organisé par Sportspress.be, l’association des journalistes sportifs belges, le Gala du sport qui s’est tenu ce vendredi à Schelle, selon une formule adaptée au contexte de pandémie et rappelant à quel point l’année sportive avait été atypique elle aussi, a sacré deux beaux champions : le cycliste Wout Van Aert et la basketteuse Emma Meesseman, élus Sportifs de l’année.

Le coureur d’Herentals a réussi une impressionnante razzia sur les récompenses de fin de saison, une domination à laquelle on n’avait plus assisté, de la part d’un sportif belge, depuis un certain… Tom Boonen en 2005. Mais de triomphe, il a surtout été question de la part des Belgian Cats, qualifiées pour les Jeux de Tokyo et pour le prochain Euro, qui ont réussi à remporter trois prix au cours de cette édition 2020. Outre Meesseman (qui devance son équipière Julie Allemand et la cycliste Lotte Kopecky) en tant qu’individualité, le collectif de l’équipe nationale féminine de basket-ball a été primé (celle-ci devance les Red Flames et l’équipe cycliste Deceuninck-Quick Step) et le coach des Cats, Philip Mestdagh, a, lui, été désigné Coach de l’année.