Soleil, ciel bleu, beau spectacle, buts, surprises et surtout des supporters bruyants. Tel était le menu de cette journée de reprise. Les joueurs ont retrouvé le plaisir de communier avec leur public pour célébrer un but ou la victoire.

Fans comme joueurs n’avaient plus eu de face-à-face depuis le 13 octobre 2019. Une éternité où le hockey national a survécu. Les fans n’étaient plus habitués à voir du hockey sans un écran interposé. Ils ont pu mesurer que le championnat n’avait rien perdu de sa qualité.

Poussée par les Red Lions, la DH a zappé le round d’observation traditionnel lors de la journée de reprise. Les joueurs sont déjà affûtés physiquement et tactiquement. Un mois après la médaille d’or olympique, le hockey belge est à nouveau tombé sous le charme de son championnat. Les Red Lions ont inscrit 14 buts sur les 32 ! Stupéfiants ! Ils jouent à fond ce rôle de locomotive. Cette première journée a confirmé que le Léopold, le Racing, le Watducks, Gand, l’Orée et le Dragons seront des solides équipes cette saison. À côté, Louvain ne sera pas qu’un simple faire-valoir alors que le Daring et l’Antwerp ont les moyens de surprendre certains adversaires. Après 70 minutes, seuls le Beerschot et l’Herakles ont raté leur départ. Ils auront déjà droit à une seconde session avec le double week-end prévu vendredi et dimanche.