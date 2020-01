Pour la 5e fois en six éditions de notre grand sondagele tennisman suisse Roger Federer reste le n°1 dans vos cœurs.

La 6e édition de notre grand sondage "Le Sportif étranger p référé des Belges" , réalisé par iVox en collaboration avec le COIB, sacre un habitué : Roger Federer a été plébiscité pour la… 5e fois ! Usain Bolt, en 2014 après ses brillants Jeux, est le seul athlète à avoir réussi à détrôner le tennisman suisse dans le cœur des Belges.

À 38 ans, malgré une saison sans Majeur mais avec de nouvelles victoires (un 100e titre ATP notamment) et de beaux parcours en Grand Chelem (finale à Wimbledon, demie à Roland), RF reste votre chouchou. Mais sa place de number one est de plus en plus fragile : 18,6 % des mille Belges sondés l’ont placé dans la liste de leurs cinq sportifs préférés ; c’est un peu moins que l’an dernier (19,6 %) et très loin de son record de 2014 (33,4 %).



(...)