À 30 ans, Soufiane Bouchikhi a décidé de se consacrer au marathon et vise une qualification pour Tokyo dès ce dimanche.

Au téléphone, c’est une voix rassurée qui nous répond ce mercredi matin. Soufiane Bouchikhi vient de recevoir le résultat de son premier test Covid et celui-ci s’est révélé négatif. "Ouf !" Une première étape de franchie sur la route du marathon qu’il doit disputer, ce dimanche matin, à Valence. "Mais je dois encore passer deux autres tests sur place avant d’avoir l’assurance de prendre le départ. J’ai vraiment tout fait pour éviter les risques de contamination dernièrement. J’ai même dû refuser à mes parents de venir me voir, je n’ai vu quasiment personne. J’ai la chance de pouvoir disputer un grand marathon en pleine possession de mes moyens et je sais que celle-ci ne se présentera pas deux fois avant Tokyo !"