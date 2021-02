La RedBull Oslea hike and ride est une compétition atypique qui donne lieu a une belle randonnée pédestre de 640 mètres de dénivelé positif et à une descente en mode freeride.

C'est au cœur du massif de Oslea en Roumanie que les skieurs et snowboarders entament leurs ascension en partant de 1300 mètres d'altitude pour arriver sur une superbe crête située à 1940 mètres.



© Red Bull Content

Arrivent ensuite le mode descente avec des courbes et des sauts dans le plus pur art du freeride. Ce sont 130 passionnés de montagne qui se sont retrouvés pour cette édition 2021 sous les yeux d'une pléiade de jugent qui ont couronnés les meilleurs de chaque catégories. une beau moment de partages, de sourires et de belles chutes, le tout sous un soleil resplendissant, ce qui ne gâche rien au plaisir.