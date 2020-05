Special Olympics Belgium, l'organisation olympique pour les athlètes ayant un handicap mental, lance jeudi la première édition virtuelle des Jeux Nationaux. Durant deux jours, 19.173 athlètes Special Olympics devront réaliser une dizaine de défis dans cinq disciplines sportives: athlétisme, cyclisme, sport de raquette, football et natation.

Parmi les défis à relever, deux par discipline, les athlètes devront faire la planche, jongler avec une balle, réaliser un exercice de balance ou encore marcher, courir ou rouler quelques kilomètres. Afin de réaliser ces défis, les athlètes seront soutenus par de nombreuses personnalités sportives belges dont Roberto Martinez, Tessa Wullaert, Yanina Wickmayer, Dylan Borlée, Greg Van Avermaet et Fanny Lecluyse. "Nous avons imaginé des challenges tantôt faciles, tantôt plus difficiles afin que chacun puisse en réaliser un maximum à domicile, avec son club ou dans son institution. Je peux déjà vous dire que cette première édition des Jeux Virtuels a été accueillie avec enthousiasme par nos athlètes et par les milliers de volontaires", a précisé Zehra Sayin, CEO de Special Olympics Belgium. Cette première édition débutera jeudi à 10h par la traditionnelle cérémonie d'ouverture avec le relais de la Flamme de l'Espoir qui sera allumée sur la Grand Place d'Anvers. La 38e édition des Jeux Nationaux devaient se tenir dans la Métropole, à l'occasion du 100e anniversaire des Jeux Olympiques d'Anvers, mais ont été annulés en raison de la pandémie de coronavirus.

"D'habitude, les Jeux Nationaux sont accessibles pour des raisons d'organisation à seulement 3.400 athlètes. Le format des Jeux Virtuels nous permet d'atteindre bien plus d'athlètes, de bénévoles et de supporters. Tout le monde peut participer à sa manière à cette édition digitale et même remporter une médaille virtuelle et nous espérons pouvoir compter sur le soutien de tous les Belges", a conclu Zehra Sayin. Les différents défis ainsi que les cérémonies d'ouverture et de clôture pourront être suivis via la page Facebook de Special Olympics Belgium. (