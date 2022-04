L’activité physique et sportive ne se limite pas aux résultats et aux performances. Elle est, en effet, au carrefour de multiples secteurs comme la santé, la mobilité, l’environnement, la fiscalité, la recherche scientifique… Pour comprendre, analyser et réfléchir les effets de l’activité physique et sportive sur l’ensemble de la société, l’Adeps a mis en place une offre récurrente de contenu consacré au sport : 60’ Adeps.

L’Adeps vous fixe donc rendez-vous, chaque mois, pour un webinaire de 60 minutes qui mettra en lumière des sujets, des thématiques aussi variés que sensibles, permettant au mouvement sportif d’être mieux informé et d’interagir avec des spécialistes. Ce rendez-vous mensuel est ouvert au grand public. Le 60’ Adeps, ce jeudi 28 avril, à 20 h, évoquera le thème : "Sport et alimentation".

Quels aliments faut-il privilégier avant, pendant et après un entraînement ou une compétition ? Dois-je m’hydrater davantage ? Quel est le contenu de l’assiette idéale pour un sportif amateur ? Toutes ces questions trouveront leurs réponses grâce aux trois intervenants de la soirée…

> Serge Pieters, nutritionniste du sport

> Alexandra Tondeur, triathlète

> Agence pour la promotion d’une agriculture de qualité

Pour y participer : http://www.sport-adeps.be/index.php?id=8964