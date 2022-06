A la mi-mai 2022, pas moins de 1000 pilotes de cyclomoteurs se sont réunis à Audenarde pour la quatrième édition du Red Bull All The Way. Un événement unique en son genre mettant en avant les paysages de la région. Une micro-aventure bien belge.

120 kilomètres sur les plus belles routes des Ardennes flamandes et du Pays des Collines. Avec 1000 cyclomoteurs de 50cc au départ, la quatrième édition du Red Bull All The Way était haute en couleur. 1000 participants au départ, sur leurs cyclomoteurs 50 cc, ont roulé comme de vrais Flandriens sur un parcours éprouvant à travers les magnifiques Ardennes flamandes et le Pays des Collines, sur des pentes légendaires, en passant quatre défis sur le Mur de Grammont, Ghoy, le Mont de l'Enclus et le Koppenberg.

© Red Bull Content Pool

3 athlètes Red Bull étaient également au départ. L'aventurier Tom de Dorlodot, le champion du monde de kayak Maxime Richard et le champion de hockey Felix Denayer.

« C'était super cool aujourd'hui ! Je n'avais jamais participé avant, mais quelle expérience ! Pendant le Zigzag Challenge, c'était un peu plus difficile, mais j'étais en bonne compagnie avec Tom et Maxime (rires). Je ne sais pas comment on peut passer un samedi mieux qu'en participant au Red Bull All The Way. » explique le champion de hockey Felix Denayer.

© Red Bull Content Pool

4 défis pour toujours plus de spectacles

Mais il ne s’agissait pas de « simplement » se balader. Quatre défis se trouvaient sur le chemin. Le but ? Collecter le plus de points possibles.

Le Mur de Grammont - No engine : Pousser son cyclomoteur sur le Mur aussi vite que possible.

Ghoy - Zigzag : Braver un parcours tout-terrain.

Mont de l'Enclus - Balance : Se tenir en équilibre sur un parcours avec des poutres.

Koppenberg - Dragrace : Atteindre le sommet en premier.

Les gagnants du Red Bull All The Way 2022 ? Lucas Pieters de Kluisbergen, avec Marniek Kint et Sammie Haesaert en deuxième et troisième place respectivement.

© Red Bull Content Pool

