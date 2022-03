3 kilomètres de glace naturelle et une préparation parfaite : Kjeld Nuis va 10 kilomètres par heure plus vite qu'en 2018 et bat ainsi son propre record du monde. L'icône néerlandaise du patinage a franchi la barre magique des 100 km/h à Tynset, en Norvège.

Le champion olympique de 32 ans a atteint une vitesse de pas moins de 103 km/h sur une glace naturelle et derrière un brise-vent, améliorant ainsi de 10 km/h son propre record du monde. Une patinoire naturelle de trois kilomètres de long et une voiture du Rallye Dakar de la société belge Overdrive Racing avec un brise-vent derrière elle pour protéger Kjeld du vent : Red Bull a fourni les conditions parfaites sur le Savalensee en Norvège. Nuis était "en quête de 100" et sa forme olympique a fait le reste.

« J'ai vraiment survolé la glace. Chaque petite bosse ressemblait à un seuil. Patiner aussi vite est un défi technique et un travail de précision. La tactique d'aujourd'hui consistait donc à patiner le plus loin possible derrière dans le brise-vent, afin qu'il me reste assez d'énergie pour accélérer de 92 à plus de 100 km/h. C'était extrêmement difficile. » explique Kjeld Nuis.

10 km/h de plus

Nuis a déjà établi un record du monde avec 93 km/h il y a quatre ans en Suède. Tout comme aujourd'hui, Red Bull a participé à tous les préparatifs et à toutes les recherches. Un brise-vent a été mis au point dans une soufflerie, derrière lequel Nuis pouvait patiner, et Erben Wennemars a fait des essais avec ce brise-vent sur un aéroport désert.

« Mais cette limite de 100 km/h ne cessait de me hanter. Et comme c'est agréable de pouvoir battre ce record exactement quatre ans après les derniers Jeux ? Je suis en pleine forme et donc cette barrière de 100km/h devait être franchie. » déclare Kjeld.

Un athlète au top de sa forme, une partenaire de projet ailé et une bonne dose de technique ; le combo parfait pour un nouveau record du monde en cette année 2022.

