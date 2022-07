Dans la tête de Myriam Nicole au départ d’une étape de Coupe du Monde de VTT descente

<< Suivez la compétition en direct >>

L'élite internationale du VTT de descente est de retour à Lenzerheide, en Suisse, à l’occasion de la Coupe du monde de VTT UCI Mercedes-Benz 2022 le 8 - 10 juillet 2022. Nous en avons profité pour poser 3 questions à Myriam Nicole avant le top départ. Occasion rêvée d’entrer dans la tête d’une championne à quelques instants d’une descente cruciale.

Championne du monde en titre en VTT De descente, Myriam Nicole partage ses impressions avant l’étape de la Coupe du Monde à Lenzerheide. Elle avait remporté l’étape suisse l’année dernière.

©Red Bull Content Pool

Quel est ton sentiment après 3 étapes (et 3 podiums) de Coupe du monde ?

« J'ai eu un début de saison selon moi assez difficile. Ce n'était pas l'optimum. Avec l'ouverture en France (Lourdes) qu'il fallait gérer. Une petite chute le matin de la course et je réussis quand même à faire une deuxième place. Ont suivi cinq semaines dans mon hamac pour faire face à une commotion. J'arrive à revenir et faire troisième en Ecosse. Et Leogang où après (rires) encore une semaine vraiment difficile je finis deuxième. Un début de saison parsemée d'embuches mais c'est le cas chez beaucoup d'athlètes. Je trouve que je ne m'en sors pas si mal. Je suis deuxième (du classement) à 130 points. Et il reste un bon gros bloc de courses cet été et jusqu'en septembre d'ailleurs. C'est de bon augure pour la suite. » - Myriam Nicole

©Red Bull Content Pool

Tes attentes pour Lenzerheide ?

« Lenzerheide, c'est une piste que j'affectionne (Myriam Nicole a gagné en Suisse en 2017 et en 2021.). Je suis bien contente d'y retourner. Que ce soit Lenzerheide ou une autre piste, le fait d'avoir pu réaliser un bon bloc d'entrainement physique et d'avoir repris de la confiance techniquement, en faisant plusieurs courses comme en Andorre, m'a fait beaucoup de bien. » - Myriam Nicole

Qu’est-ce qui rend la piste suisse particulière ?

« Concernant le parcours, il n'est pas long. C'est très intense. C'est une piste où il faut arriver à cibler vraiment tous les points clefs pour pouvoir faire la différence. Il y a un très bon public et j'adore être en Suisse. C'est de bon augure. » - Myriam Nicole

©Red Bull Content Pool





